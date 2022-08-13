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В Башкирии женщине получившей ожоги в бане потребовалась помощь вертолета

В Башкирии женщине получившей ожоги в бане потребовалась помощь вертолета

07:49, 13 авг 2022

Жительнице Буздякского района Башкирии, которая получила термический ожог, понадобилась транспортировка вертолетом санавиации в Уфу. Об этом рассказали в региональном минздраве.



Известно, что несчастный случай с женщиной произошел в бане. Решение об ее эвакуации в Республиканский ожоговый центр приняли на консилиуме врачей ЦРБ Буздяка. Степень поражения тела пациентки составила 15%.

Как добавили в минздраве РБ, сейчас ее состояние удовлетворительное — угрозы здоровью нет.

Ранее сообщалось о том, что санитарная авиация подключилась к спасению ребенка, родившегося в межмуниципальном перинатальном центре Месягутовской центральной районной больнице. Ребенок находился в тяжелом состоянии, ему требовалась реанимационная помощь.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: минздрав РБ
Теги: Буздякский район здравоохранение
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