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В Башкирии за 2 недели от коронавируса скончались 20 человек

В Башкирии за 2 недели от коронавируса скончались 20 человек

18:48, 16 сен 2022

В Башкирии всё больше людей умирают от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки стало известно еще о трёх летальных исходах.

Всего по данным Минздрава РБ, от опасной инфекции за весь период пандемии умерли 5804 человека, в том числе 4904 человека в возрасте старше 60 лет.

Так, 14 и 15 сентября от COVID-19 умирало по два человека. С 11 по 13 сентября ежедневно фиксировалось по три смерти от этой инфекции. 8, 9 и 10 сентября жертвами ковида стали по одному пациенту. Также один пациент умер 2 сентября.

Таким образом, с 1 по 16 сентября умерли 20 человек.

За последние сутки COVID-19 выявили у 638 человек, в общей сложности за время пандемии было зафиксировано 306719 случаев заражения коронавирусом.
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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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