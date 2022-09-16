В Башкирии за 2 недели от коронавируса скончались 20 человек

18:48, 16 сен 2022

В Башкирии всё больше людей умирают от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки стало известно еще о трёх летальных исходах.



Всего по данным Минздрава РБ, от опасной инфекции за весь период пандемии умерли 5804 человека, в том числе 4904 человека в возрасте старше 60 лет.



Так, 14 и 15 сентября от COVID-19 умирало по два человека. С 11 по 13 сентября ежедневно фиксировалось по три смерти от этой инфекции. 8, 9 и 10 сентября жертвами ковида стали по одному пациенту. Также один пациент умер 2 сентября.



Таким образом, с 1 по 16 сентября умерли 20 человек.



За последние сутки COVID-19 выявили у 638 человек, в общей сложности за время пандемии было зафиксировано 306719 случаев заражения коронавирусом.

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