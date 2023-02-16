В Башкортостане от COVID-19 с начала пандемии умерло 6 тысяч человек

14:00, 16 фев 2023

В Башкирии от новой коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались ровно шесть тысяч человек. Свежие данные предоставила пресс-служба Минздрава РБ.



За минувшие сутки жертвами коронавируса стали еще два человека. По два человека умерли 1, 2, 3, 4, 8, 9 и 14 февраля. Еще один человек скончался 5 февраля. Итого в Башкирии в феврале жертвами коронавируса стали уже 17 человек.



Напомним, в январе от коронавирусной инфекции скончались 24 человека.



Заболевших с начала пандемии насчитывается 351389 человек, за минувшие сутки заболели 253 человека.

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