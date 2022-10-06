В Башкортостане за сутки от коронавируса скончались 4 человека

16:29, 06 окт 2022

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало информацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией по состоянию на 6 октября.



За сутки лабораторно подтверждено 585 новых случаев заражения COVID-19. Всего на сегодняшний день переболело 322 454 человек.







С начала пандемии выздоровели 312 046 пациентов, в том числе 672 – за последние сутки. За сутки от COVID скончались четыре пациента. Общее число умерших составляет 5 846.



В стационарах сейчас лечится 249 человек. Амбулаторное лечение проходят 4 313 человек.



Первым компонентом вакцинировано 3 333 996 человек (4 184 за сутки), вторым – 3 122 845 (4 185 за сутки).

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