В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 380 человек
11:42, 10 окт 2022
За сутки в Башкирии коронавирус подтвердили у 380 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы РБ.
Общее количество инфицированных составляет 324 185 человек.
Всего от коронавируса вылечились 313 933 человека, в том числе 361 выздоровели за прошедшие сутки.
Скончались от болезни один пациент.
Вакцинировано 1 компонентом — 3 343 205 человек (134,5% от подлежащего вакцинации населения).
Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) — 3 132 770 человек (126,1% от подлежащего населения).
За выходные вакцину получили — 11 629 чел.
Количество ревакцинированных — 895 606 человек.
Количество вакцинированных 60+ : 1 компонент — 1 001 127 чел., 2 компонентом — 935 773 чел.
Источник:
gtrk.tv
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