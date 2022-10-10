В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 380 человек

11:42, 10 окт 2022

За сутки в Башкирии коронавирус подтвердили у 380 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы РБ.



Общее количество инфицированных составляет 324 185 человек.







Всего от коронавируса вылечились 313 933 человека, в том числе 361 выздоровели за прошедшие сутки.



Скончались от болезни один пациент.



Вакцинировано 1 компонентом — 3 343 205 человек (134,5% от подлежащего вакцинации населения).



Полностью завершили вакцинацию (1 и 2 компонентом) — 3 132 770 человек (126,1% от подлежащего населения).



За выходные вакцину получили — 11 629 чел.



Количество ревакцинированных — 895 606 человек.



Количество вакцинированных 60+ : 1 компонент — 1 001 127 чел., 2 компонентом — 935 773 чел.

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