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В Башкирии за прошедшие сутки COVID-19 заболели 185 человек

В Башкирии за прошедшие сутки COVID-19 заболели 185 человек

14:22, 22 ноя 2022

В Башкортостане врачи зафиксировали 334865 фактов заражения коронавирусом, 185 из которых – новые.

Излечиться удалось 326694 жителям республики, причем 308 закрыли больничные за день. Число жертв болезни составляет 5920.

Медики по всей стране выявили 21545351 факт инфицирования с суточным приростом в 4460 заболевших. За день выписались 6444 человека, а всего болезнь побороли 20954532 жителя страны. За сутки скончались 59 пациентов, а всего жертвами ковида стали 391568 россиян.
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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: статистика коронавируса
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