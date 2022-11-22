В Башкирии за прошедшие сутки COVID-19 заболели 185 человек

14:22, 22 ноя 2022

В Башкортостане врачи зафиксировали 334865 фактов заражения коронавирусом, 185 из которых – новые.



Излечиться удалось 326694 жителям республики, причем 308 закрыли больничные за день. Число жертв болезни составляет 5920.



Медики по всей стране выявили 21545351 факт инфицирования с суточным приростом в 4460 заболевших. За день выписались 6444 человека, а всего болезнь побороли 20954532 жителя страны. За сутки скончались 59 пациентов, а всего жертвами ковида стали 391568 россиян.

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