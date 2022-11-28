В Башкирии за истекшие сутки выявлено 184 новых случая заражения COVID-19
15:51, 28 ноя 2022
В Башкирии за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Данные на 28 ноября приводит министерство здравоохранения республики.
В настоящее время на стационарном лечении находится 191 пациент, в том числе 124 человека старше 60 лет. Амбулаторно лечатся 2019 жителей, из которых 606 человек пожилого возраста.
С оздоровлением за минувшие сутки выписано 223 пациента.
За сутки полностью вакцинацию прошли 3 247 человек.
Источник:
www.bashinform.ru
Читайте также
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии за сутки выявили 94 новых случая заражения коронавирусом
Здравоохранение в Башкирии
Заболеваемость коронавирусом в Башкирии продолжает расти
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии увеличилось число заболевших COVID-19, двое умерли
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии увеличилось количество заболевших COVID-19