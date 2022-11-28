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В Башкирии за истекшие сутки выявлено 184 новых случая заражения COVID-19

В Башкирии за истекшие сутки выявлено 184 новых случая заражения COVID-19

15:51, 28 ноя 2022

В Башкирии за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Данные на 28 ноября приводит министерство здравоохранения республики.

В настоящее время на стационарном лечении находится 191 пациент, в том числе 124 человека старше 60 лет. Амбулаторно лечатся 2019 жителей, из которых 606 человек пожилого возраста.

С оздоровлением за минувшие сутки выписано 223 пациента.

За сутки полностью вакцинацию прошли 3 247 человек.
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Источник: www.bashinform.ru
Теги: статистика коронавируса
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