В Башкирии за истекшие сутки выявлено 184 новых случая заражения COVID-19

15:51, 28 ноя 2022

В Башкирии за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Данные на 28 ноября приводит министерство здравоохранения республики.



В настоящее время на стационарном лечении находится 191 пациент, в том числе 124 человека старше 60 лет. Амбулаторно лечатся 2019 жителей, из которых 606 человек пожилого возраста.



С оздоровлением за минувшие сутки выписано 223 пациента.



За сутки полностью вакцинацию прошли 3 247 человек.

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