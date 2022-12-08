Глава Роспотребнадзора заявила, что в Россию пришел вариант гриппа с самым серьезным ущербом для здоровья

09:05, 08 дек 2022

В Россию в этом году пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.







По ее словам, это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года - именно тогда он впервые проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения, и вызвал пандемию. Свиной грипп протекает с большим количеством осложнений, нередки и летальные исходы среди людей с ослабленным здоровьем.



Роспотребнадзор принимают все необходимые меры в полном объеме в зависимости от региона, например, подготовлено новое методическое письмо для школ.





«Если в классе, тем более в школе, не приходят на занятия больше 20% учеников, то этот класс (школу) нужно отпускать на дистанционное образование, нужно разобщать. Чтобы дети дальше не передавали друг другу инфекцию и не заражались», — подчеркнула Анна Попова.



К первым симптомам болезни относятся слабость, повышение температуры, общее недомогание, неприятные ощущения в носу и горле. Минимальный инкубационный период может составлять несколько часов, максимальный — семь дней. Глава надзорного ведомства посоветовала сразу же обращаться к врачу, чтобы определить, грипп это или COVID-19.

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