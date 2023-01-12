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В Нефтекамске врачи спасли беременную с сосудистой катастрофой

В Нефтекамске врачи спасли беременную с сосудистой катастрофой

14:50, 12 янв 2023

В Нефтекамске у беременной выявили сосудистую катастрофу. Врачи поставили ее на учет и внесли в регистр критического акушерского состояния, сообщил глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин.



Женщину нужно было спасать. Медики провели телемедицинские консультации с Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Консилиум решил направить на место бригаду врачей РКБ имени Куватова: акушера-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога, сосудистого и рентген-хирургов.


Специалисты поставили кава-фильтр (ловушку для тромбов) и провели прямую тромбэктомию. После этого при помощи кесарева сечения родился ребенок. Для дальнейшего лечения молодую маму транспортировали на вертолете санитарной авиации в Уфу, где врачи удалили кава-фильтр. Скоро ее выпишут и она поедет домой к малышу.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети Айрата Рахматуллина
Теги: Нефтекамск здравоохранение Рахматуллин Айрат Разифович
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