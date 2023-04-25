В Башкирии опубликовали данные по распространению опасного тропического заболевания
08:56, 25 апр 2023
В прошлом году в Башкортостане зафиксировали 3 случая опаснейшей тропической болезни - малярии. Информацию об этом в понедельник, 24 апреля, передали в республиканском Роспотребнадзоре.
- Все три случая оказались завозными: два из Центральноафриканской Республики и один из Республики Чад, - говорится в сообщении ведомства.
Инфекционные заболевания вызывают тропическая и 4-дневная малярия, а также малярия-овале.
В 2021 году в Башкортостане малярия была диагностирована у 4 человек, один из которых умер - он оказался туристом из Восточной Африки.
Автор: Семен Подгорный
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