В Башкирии опубликовали данные по распространению опасного тропического заболевания

08:56, 25 апр 2023

В прошлом году в Башкортостане зафиксировали 3 случая опаснейшей тропической болезни - малярии. Информацию об этом в понедельник, 24 апреля, передали в республиканском Роспотребнадзоре.



- Все три случая оказались завозными: два из Центральноафриканской Республики и один из Республики Чад, - говорится в сообщении ведомства.



Инфекционные заболевания вызывают тропическая и 4-дневная малярия, а также малярия-овале.



В 2021 году в Башкортостане малярия была диагностирована у 4 человек, один из которых умер - он оказался туристом из Восточной Африки.

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Автор: Семен Подгорный