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В Башкирии более 1,6 тысяч человек подверглись смертельной опасности

В Башкирии более 1,6 тысяч человек подверглись смертельной опасности

09:11, 06 май 2023

В Башкирии фиксируется крайне высокая активность клещей. По последним данным, порядка 1600 человек уже обратились за медицинской помощью.



Республиканское управление Роспотребнадзора сообщило о том, что активность кровососущих в 2023 году значительно высокая. Однако, на данный момент случаев заболевания боррелиозом или клещевым вирусным энцефалитом еще не выявлено.

В этом году 27 000 человек были привиты от клещевого вирусного энцефалита, а общее количество людей, которые планируется привить, превышает 36 000 человек. Стоит отметить, что вакцины от боррелиоза не существует.


Кроме того, в Башкирии продолжает проводится обработка общественных территорий от клещей с использованием специальных препаратов. К началу мая противоклещевые мероприятия были проведены на площади свыше 1884 гектаров, что составляет половину от плана.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: клещи
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