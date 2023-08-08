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В Башкирии выявлены новые случаи смертельной инфекции

В Башкирии выявлены новые случаи смертельной инфекции

09:04, 08 авг 2023

В Министерстве здравоохранения Башкирии представили новые данные заражения covid-19.

По информации ведомства, на 7 августа, коронавирус подхватили еще 17 человек. Суммарно с момента начала пандемии выявили около 370 000 заразившихся.

Под медицинским наблюдением в стационарах находятся 64 пациента, в условиях амбулатории лечатся 303 человека.

За последние 24 часа вылечились 18 человеки.

Дополнительных случаев летального исхода не зафиксировано. Общее число жертв опасной инфекции в республике составило 6 102 человека.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Коронавирус в Башкирии
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