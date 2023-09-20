Онколог Вадим Покровский: «Лимфоузлы - первые индикаторы развития рака»

15:59, 20 сен 2023

Важность оценки степени распространения опухолей подчеркнул профессор Вадим Покровский, заведующий кафедрой биохимии Российского университета дружбы народов (РУДН) и известный онколог. Он отметил, что для раннего обнаружения рака крайне важно наблюдать за состоянием лимфатических узлов, так как именно они являются первыми индикаторами развития этого опасного заболевания. Эту информацию передает агентство "ФедералПресс".

Доктор Покровский уточнил, что раковые клетки, прежде всего, начинают метастазировать в лимфатические узлы. Он подчеркнул, что до тех пор, пока видимых признаков рака, таких как опухоли легких или желудка, еще нет, метастазы в близлежащих лимфатических узлах могут быть уже физически обнаружены и прощупаны врачом.

Специалист также отметил, что у женщин рак молочной железы часто метастазирует в подмышечные лимфатические узлы, что считается одним из первых признаков развития этого заболевания. В большинстве случаев, эти лимфатические узлы удаляются в ходе хирургического вмешательства.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik