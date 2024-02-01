Врач назвал 10 признаков онкологии: их можно выявить самостоятельно и как можно раньше

Злокачественные новообразования представляют серьезную угрозу для здоровья, однако при своевременном выявлении шансы на полное излечение значительно возрастают. Врач-онколог поделился ценными рекомендациями, как можно самостоятельно распознать тревожные симптомы и не пропустить начало развития опасного заболевания.

По словам эксперта, важно обращать внимание на любые необычные изменения в организме и не игнорировать их. Например, резкое необъяснимое похудение, слабость и утомляемость могут сигнализировать об анемии, вызванной опухолью. Появление одышки, кашля, кровянистых выделений из различных органов также требует тщательного обследования, чтобы исключить онкозаболевание.

Опасными знаками являются также стойкая лихорадка, увеличенные лимфатические узлы и различные образования на коже или в брюшной полости. Нарушения пищеварения, не проходящие в течение длительного времени, могут указывать на опухоль желудочно-кишечного тракта.

Таким образом, при появлении хотя бы одного из перечисленных симптомов крайне желательно пройти обследование и исключить онкологические заболевания. Внимательное отношение к своему здоровью и своевременное обращение к врачу при подозрительных изменениях — залог ранней диагностики и успешного лечения.

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Автор: Семен Подгорный