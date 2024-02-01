Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Врач назвал 10 признаков онкологии: их можно выявить самостоятельно и как можно раньше

Врач назвал 10 признаков онкологии: их можно выявить самостоятельно и как можно раньше

Злокачественные новообразования представляют серьезную угрозу для здоровья, однако при своевременном выявлении шансы на полное излечение значительно возрастают. Врач-онколог поделился ценными рекомендациями, как можно самостоятельно распознать тревожные симптомы и не пропустить начало развития опасного заболевания.

По словам эксперта, важно обращать внимание на любые необычные изменения в организме и не игнорировать их. Например, резкое необъяснимое похудение, слабость и утомляемость могут сигнализировать об анемии, вызванной опухолью. Появление одышки, кашля, кровянистых выделений из различных органов также требует тщательного обследования, чтобы исключить онкозаболевание.

Опасными знаками являются также стойкая лихорадка, увеличенные лимфатические узлы и различные образования на коже или в брюшной полости. Нарушения пищеварения, не проходящие в течение длительного времени, могут указывать на опухоль желудочно-кишечного тракта.

Таким образом, при появлении хотя бы одного из перечисленных симптомов крайне желательно пройти обследование и исключить онкологические заболевания. Внимательное отношение к своему здоровью и своевременное обращение к врачу при подозрительных изменениях — залог ранней диагностики и успешного лечения.

Изображение от Freepik

Тревожная статистика: в этих городах Башкирии зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости раком

Читайте также:

Тревожная статистика: в этих городах Башкирии зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости раком
Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье онкология
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok