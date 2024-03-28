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Симптомы, которые нельзя игнорировать: врач назвала 5 признаков наличия паразитов в организме

Симптомы, которые нельзя игнорировать: врач назвала 5 признаков наличия паразитов в организме

10:44, 28 мар 2024

Тревожные симптомы могут таиться в организме долгие годы, пока человек и не подозревает о присутствии нежеланных гостей. Речь идет о паразитах - микроскопических существах, которые используют наше тело в качестве источника питания и укрытия. Как распознать их коварное вторжение? Об этом рассказывает врач-паразитолог Ольга Агринская.

В первую очередь, на возможную паразитарную инвазию указывают проблемы с пищеварительной системой. Тошнота, диарея, кровавые выделения из кишечника и стойкие боли в животе - это тревожные звоночки, заслуживающие пристального внимания. Нередко к ним присоединяются общая слабость, высыпания на коже, сухой кашель и мышечные боли.

Однако врач предостерегает от опрометчивых выводов.
- Паразитарные инфекции редко имеют строго специфические проявления, присущие только им, - поясняет Агринская. - Именно поэтому сложно поставить точный диагноз, основываясь лишь на клинической картине.

Действительно, без соответствующих анализов и обследований невозможно с уверенностью утверждать о зараженности организма паразитами. Даже опытный врач не сможет разглядеть их присутствие невооруженным глазом. Единственный верный путь - обратиться к специалисту и пройти необходимую диагностику.

Итак, если вы замечаете у себя подозрительные симптомы, не игнорируйте их. Своевременное обращение к врачу позволит выявить возможных незваных гостей и принять меры по их выдворению из организма. Будьте бдительны - порой враг прячется там, где его не ждешь.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье паразиты
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