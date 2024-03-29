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Не просто проблемы с деснами: Стоматолог-хирург раскрыла, на что указывают незаживающие раны во рту — срочно к врачу

Не просто проблемы с деснами: Стоматолог-хирург раскрыла, на что указывают незаживающие раны во рту — срочно к врачу

14:23, 29 мар 2024

Хирург-стоматолог Анна Денис рассказала, какие признаки во рту могут указывать на онкологическое заболевание.

На первых порах рак полости рта может проявляться едва заметными изменениями. Среди наиболее характерных симптомов стоит выделить появление белых или красных пятен на слизистой оболочке рта, уплотнений, язвочек на губах и деснах, которые долго не заживают и кровоточат. Также признаками могут служить увеличенные лимфатические узлы, искажение вкусовых ощущений, изменения формы щеки, языка или неба.

По словам врача, обнаружить злокачественное образование на ранней стадии - залог благоприятного прогноза выздоровления. При своевременном лечении вероятность полного избавления от недуга достигает 90-100%. В то же время, если болезнь будет запущена, шансы на положительный исход резко снижаются. Поэтому крайне важно не игнорировать тревожные симптомы и незамедлительно обращаться к специалисту.

Помните, что данная статья носит информационный характер. При появлении любых беспокоящих симптомов необходимо незамедлительно проконсультироваться с квалифицированным врачом.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье рак
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