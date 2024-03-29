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Не игнорируйте эти сигналы: Онколог рассказал, как распознать колоректальный рак на ранней стадии

Не игнорируйте эти сигналы: Онколог рассказал, как распознать колоректальный рак на ранней стадии

14:12, 29 мар 2024

Колоректальный рак — один из самых коварных видов онкологических заболеваний. На начальных стадиях он практически не проявляет никаких тревожных признаков, медленно и незаметно поражая организм изнутри. Именно поэтому его часто называют «молчаливым убийцей». Вовремя распознать опасность и предотвратить развитие болезни — вот главная задача.

Онколог Олег Кит предупреждает: пренебрегать профилактическими осмотрами в данном случае крайне опасно. Выявленное на ранней стадии новообразование в 90% случаев поддается успешному лечению. Однако если заболевание запущено, шансы на благоприятный исход резко снижаются.

Не стоит игнорировать малейшие изменения в самочувствии и внешнем виде. Повышенная утомляемость, общая слабость, нарушения стула, особенно упорные запоры, а также характерная бледность кожных покровов — эти симптомы должны насторожить. Но самым тревожным сигналом является появление крови в кале. При обнаружении такого симптома незамедлительно обратитесь к врачу.

Злокачественная опухоль кишечника на начальном этапе развивается исподволь, маскируясь под безобидные недомогания. Зачастую болезнь диагностируется слишком поздно, когда возможности современной медицины уже ограничены. Регулярное прохождение профосмотров позволяет вовремя заметить опасность и принять необходимые меры. Будьте бдительны к своему здоровью — возможно, это спасет вам жизнь.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье рак
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