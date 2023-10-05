В России обнаружили новый штамм коронавируса «эрис»

09:53, 05 окт 2023

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Красноярском крае нового штамма коронавируса, под названием «эрис». Этот подвид вируса обозначается как EG.5 и впервые зарегистрирован в данном регионе.

В ведомстве подчеркнули, что значительных изменений в тяжести заболевания COVID-19, связанных с этим вариантом вируса не предвидится.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что первые образцы штамма EG.5, известного как «эрис», были выявлены в ряде стран еще в феврале текущего года. В конце лета Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о его быстром распространении, однако отметила, что в мировом масштабе он пока не представляет серьезной угрозы для здоровья общества.

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Автор: Семен Подгорный