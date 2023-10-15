Октябрь готовит сюрприз: магнитные бури усилятся в конце месяца

12:09, 15 окт 2023

Конец октября предвещает затишье перед надвигающимися мощными магнитными бурями. Уровень их интенсивности пока минимален и останется таким до последних дней этого месяца. Подобные наблюдения настораживают ученых. Дело в том, что за периодами спокойствия обычно следуют волны более опасных колебаний магнитосферы.

На это указывает 2-кратное усиление мощности геомагнитного фона с 2 до 4 баллов 30 и 31 октября. Предстоящие бури могут оказаться куда более значительными для людей, чувствительных к изменениям погоды.

По словам экспертов, возможны солнечные вспышки класса X – наиболее мощные, на которые способно наше светило.

Подобные бури затрагивают работу приборов на орбитальных спутниках и аппаратах низких орбит, а также состояние атмосферы.

Кроме того, в октябре вероятны резкие изменения геомагнитного фона, способные вызвать бури индекса K 6.

Поэтому людям, чувствительным к изменениям магнитосферы, во время бурь рекомендуется ограничить употребление соли и жиров, отказаться от спиртного, употреблять больше жидкости, есть фрукты и овощи, избегать стрессов, больше спать, не перегружать организм и не заниматься активно спортом.

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Автор: Семен Подгорный