Октябрь готовит сюрприз: магнитные бури усилятся в конце месяца
12:09, 15 окт 2023
Конец октября предвещает затишье перед надвигающимися мощными магнитными бурями. Уровень их интенсивности пока минимален и останется таким до последних дней этого месяца. Подобные наблюдения настораживают ученых. Дело в том, что за периодами спокойствия обычно следуют волны более опасных колебаний магнитосферы.
На это указывает 2-кратное усиление мощности геомагнитного фона с 2 до 4 баллов 30 и 31 октября. Предстоящие бури могут оказаться куда более значительными для людей, чувствительных к изменениям погоды.
По словам экспертов, возможны солнечные вспышки класса X – наиболее мощные, на которые способно наше светило.
Подобные бури затрагивают работу приборов на орбитальных спутниках и аппаратах низких орбит, а также состояние атмосферы.
Кроме того, в октябре вероятны резкие изменения геомагнитного фона, способные вызвать бури индекса K 6.
Поэтому людям, чувствительным к изменениям магнитосферы, во время бурь рекомендуется ограничить употребление соли и жиров, отказаться от спиртного, употреблять больше жидкости, есть фрукты и овощи, избегать стрессов, больше спать, не перегружать организм и не заниматься активно спортом.
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