Врачи из Башкирии спасли детей, проглотивших опасные предметы

11:49, 16 окт 2023

В Минздраве Республики Башкортостан сообщили о нескольких случаях поступления детей в больницу скорой медпомощи с инородными предметами в желудке.

Одним из таких пациентов стала четырехлетняя девочка, которая по неосторожности проглотила металлическую заколку в форме стрекозы. К счастью, врачи среагировали быстро и провели экстренную гастроскопию под наркозом. Им удалось извлечь опасный предмет из желудка ребенка всего за 10 минут. После этого состояние ребенка значительно улучшилось, и теперь он готовится к выписке из больницы.

Похожая история произошла и с трехлетним малышом, проглотившим монету. В его случае врачам также пришлось срочно проводить гастроскопию под наркозом, чтобы извлечь инородное тело из желудка. К счастью, операция прошла успешно, и сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Эти случаи еще раз напоминают родителям о том, что нужно внимательно следить за малышами и не оставлять в их доступе мелкие предметы, которые они могут проглотить.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ