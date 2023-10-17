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В Башкирию пришла смертельно опасная эпидемия

В Башкирию пришла смертельно опасная эпидемия

10:23, 17 окт 2023

В Республике Башкортостан наблюдается резкий рост заболеваний коклюшем. По данным Роспотребнадзора, за первые 8 месяцев 2023 года коклюш выявлен у 186 человек, из них 176 - дети до 14 лет. Это крайне тревожная статистика, если учесть, что за аналогичный период прошлого года был зарегистрирован всего 1 случай.

Показатель заболеваемости в Башкирии сейчас составляет 2,65 на сто тысяч населения. Это почти в 3 раза ниже общероссийского показателя, который равен 10,25. Наиболее неблагополучная ситуация с коклюшем сложилась в Забайкальском крае и Архангельской области. В ПФО лидирует по заболеваемости Саратовская область.

Помимо коклюша, в Башкирии циркулируют и другие вирусы. Почти 80 процентов всех выявленных инфекций - это COVID-19. На втором месте - риновирусы, далее следуют аденовирусы, парагрипп, бокавирусы, сезонные коронавирусы и РС-вирусы.

Ранее ведомство опубликовало рекомендации по профилактике коклюша. Главным средством защиты является своевременная вакцинация. Коклюш может привести к летальному исходу, особенно у детей первого года жизни. Осложнениями могут стать апноэ, пневмония, судороги и другие опасные состояния. В зоне риска находятся непривитые дети до года и лица со сниженным иммунитетом. Инкубационный период составляет от 7 до 21 дня.

Коклюш - крайне заразное заболевание, характеризуется сильным кашлем. Передается воздушно-капельным путем. Восприимчивость непривитого человека достигает 90 процентов. Необходимо проводить вакцинацию для снижения рисков заражения этой опасной инфекцией.

Автор: Семен Подгорный
Теги: коклюш здравоохранение
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