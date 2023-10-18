Врачи в Уфе спасли беременную с 900-граммовой опухолью матки

10:30, 18 окт 2023

Руководитель Минздрава Башкирии А. Рахматуллин рассказал о спасении врачами Республиканского перинатального центра беременной женщины с миомой матки крупных размеров.

40-летняя жительница Янаула обратилась за помощью с тяжелейшим диагнозом — у нее обнаружили опухоль матки весом 900 грамм. Кроме этого, у пациентки были выявлены эндокринные нарушения, гипертензия и проблемы с плацентой, угрожавшие жизни плода. Состояние женщины неумолимо ухудшалось с каждым днем.

Врачи перинатального центра приняли смелое и единственно верное решение — на 33-й неделе беременности провести экстренное кесарево сечение с одновременным удалением опухоли. Эта органосохраняющая операция потребовала от хирургов высочайшего профессионализма и мастерства. Благодаря их усилиям на свет появился мальчик весом 1990 грамм и ростом 43 см.

Новорожденный сразу же был переведен в реанимацию для недоношенных детей, где получил необходимый уход и внимание. К счастью, малыш и его мама пошли на поправку и вскоре смогли вернуться домой к своим родным.

Автор: Семен Подгорный

Фото: А. Рахматуллин