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Леонид Рошаль обсудит судьбу Салаватского роддома

Добавлено: 10.01.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Леонид Рошаль обсудит судьбу Салаватского роддома
Известно, что он примет участие в нескольких деловых встречах, обсудит судьбу Салаватского роддома и посетит благотворительный Аксаковский бал. В первой половине дня Леонид Михайлович как сопредседатель Центрального штаба ОНФ, пообщался с активистами регионального отделения народного фронта.
Участники встречи говорили о новом формате деятельности и об основных направлениях работы ОНФ. Кроме того, затронули вопрос качества медицинского обслуживания. Как отметил известный доктор, в каждой поликлинике пациенты должны быстро и без лишней волокиты получать помощь врачей. 
«Надо, чтобы человек, который пришел в поликлинику, ушёл удовлетворенный оттуда. Чтобы не было проблем с лекарствами, все болевые проблемы, которые есть в России, есть и здесь», - резюмировал сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.
Леонид Рошаль отметил работу регионального штаба. Активисты ОНФ вносят существенный вклад в улучшении жизни региона, отметил он. Напомним, организация существует в республике пять лет. 

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