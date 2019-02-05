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В Башкирии маломобильные пациенты могут вызвать стоматолога на дом

Добавлено: 05.02.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии маломобильные пациенты могут вызвать стоматолога на дом

Услуга доступна тем, у кого нет возможности дойти до клиники. Куда обращаться если у маломобильного человека заболел зуб?

Зеркало, пинцет, зонды, шпатель. Стоматологические инструменты Галина Юрьевна аккуратно складывает в специальный чемоданчик. Через несколько минут выезд. Маломобильных пациентов, которые не могут сами прийти в поликлинику, доктор лечит на дому.

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Максим ждет стоматолога с самого утра. Будучи семилетним ребенком, он выпал из окна и повредил позвоночник. Уже 16 лет молодой человек прикован к постели.

Небольшой осмотр полости рта и доктор ставит диагноз. Кариес, будем пломбировать. Одним движением руки крышка «чемодана» легко превращается в столик, на который стоматолог раскладывает инструменты и материалы. Портативная бормашина сегодня оказалась, как нельзя кстати.

Убрать налет, поставить пломбу, удалить зуб. Все эти манипуляции можно совершить в домашних условиях, говорит Галина Юрьевна. Единственное, что затрудняет работу — плохое освещение и лежачее положение больного.
Среди тех, кто обращается за помощью, люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, перенёсшие инфаркт и инсульт, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях, пожилые. К таким, как их называют врачи, «зеленым пациентам» стоматологи выезжают в день по три-четыре раза.

Также при вызове специалиста необходимо обязательно указать причину обращения. Если пациенту требуется лечение, к нему направят стоматолога-терапевта, если удаление – хирурга. Ну а к приходу доктора необходимо приготовить паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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