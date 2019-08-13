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В Туймазинском районе регоператоры КАМАЗами вывозят мусор в лес

Добавлено: 13.08.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Туймазинский район
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В Туймазинском районе регоператоры КАМАЗами вывозят мусор в лес

В Туймазинском районе регоператоры нашли легкий способ утилизации отходов. Поляна возле села Тюменяк уже с весны плавно превращается в несанкционированную свалку. Сюда возят мусор со всего района, и чаще всего на «Камазах», сообщает сайт Newsbash.ru.

На сегодняшний день ситуация обострилась – поляна уже почти целиком покрыта мусором и движется в сторону села. На протесты и замечания жителей, по их словам, отклика нет. Реакция также отсутствует со стороны администрации района.

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В другом селе Кандры ситуация практически идентичная. Мусор, который собирается с улиц и кладбища населенного пункта, складывается возле огражденного места захоронения, превращаясь в несанкционированный полигон. Дальнейшая судьба незаконной свалки для местных органов власти интереса не представляет.
— Всем просто все равно. В селах Кандры и Тюменяк создали несанкционированные свалки. Такая ситуация сохраняется с весны, но положение вещей не меняется. Мусор сюда свозят «Камазами», — написали в социальных сетях жители.
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