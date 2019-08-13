В Туймазинском районе регоператоры КАМАЗами вывозят мусор в лес
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В Туймазинском районе регоператоры нашли легкий способ утилизации отходов. Поляна возле села Тюменяк уже с весны плавно превращается в несанкционированную свалку. Сюда возят мусор со всего района, и чаще всего на «Камазах», сообщает сайт Newsbash.ru.
На сегодняшний день ситуация обострилась – поляна уже почти целиком покрыта мусором и движется в сторону села. На протесты и замечания жителей, по их словам, отклика нет. Реакция также отсутствует со стороны администрации района.
— Всем просто все равно. В селах Кандры и Тюменяк создали несанкционированные свалки. Такая ситуация сохраняется с весны, но положение вещей не меняется. Мусор сюда свозят «Камазами», — написали в социальных сетях жители.
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