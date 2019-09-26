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С 1 октября 2019 года жители Башкирии будут платить только за «теплые» 8 месяцев в году

Добавлено: 26.09.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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С 1 октября 2019 года жители Башкирии будут платить только за «теплые» 8 месяцев в году

С 1 октября 2019 года жители региона начнут платить только за «теплые» восемь месяцев в году. Такой переход на позволит людям платить за фактически потребленное тепло, исходя из показаний общедомовых приборов учёта, сообщает сайт Newsbash.ru.


В домах, не оборудованных такими приборами, расчёт будет осуществляться по нормативам. Для этого используемый сегодня при равномерной оплате норматив будет пересчитан для расчёта в отопительный период. Квитанции с оплатой за отопление по новому способу «1/8» жители Башкирии получат уже в октябре.

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Расчет начнется с 23 сентября 2019 года, со дня начала отопительного сезона. Социальная поддержка отдельных категорий граждан при оплате за ЖКУ подстроится под рост платежей. Увеличивается плата граждан, увеличиваются и стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета льгот.
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