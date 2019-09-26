С 1 октября 2019 года жители Башкирии будут платить только за «теплые» 8 месяцев в году
Комментарии (0)
Загрузка...
С 1 октября 2019 года жители региона начнут платить только за «теплые» восемь месяцев в году. Такой переход на позволит людям платить за фактически потребленное тепло, исходя из показаний общедомовых приборов учёта, сообщает сайт Newsbash.ru.
В домах, не оборудованных такими приборами, расчёт будет осуществляться по нормативам. Для этого используемый сегодня при равномерной оплате норматив будет пересчитан для расчёта в отопительный период. Квитанции с оплатой за отопление по новому способу «1/8» жители Башкирии получат уже в октябре.
Читайте также
ЖКХ
В Башкортостане утверждены стандарты стоимости ЖКУ на 2019 год и первое полугодие 2020 года
ЖКХ
В России оплата за вывоз мусора будет осуществляться по фактическому объему накопленного мусора
ЖКХ
В России могут учесть еще один параметр при расчете оплаты за отопление
ЖКХ
Жителям Башкирии сделают перерасчет ЕДК расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
ЖКХ
За вывоз мусора жители Башкирии будут платить 500 рублей в год с человека
ЖКХ
В Уфе у граждан есть полное право начинать отопительный сезон по общему решению жителей многоквартирного дома
Общество
Ирек Ялалов рассказал, какая «засада» может ждать уфимцев в связи с переходом на новую систему оплаты ЖКХ
Потребитель
Что такое «сальдо» в квитанциях за электроэнергию?