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В Башкирии с 2020 года министерство ЖКХ начнет проводить тренировочные запуски тепла жителям

Добавлено: 01.10.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
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В Башкирии с 2020 года министерство ЖКХ начнет проводить тренировочные запуски тепла жителям

Сегодня, 1 октября, в Правительстве Республики Башкортостан состоялось оперативное совещание. Встречу Радий Хабиров начал с обсуждения отопительного сезона с Борисом Беляевым, и.о. министра ЖКХ. Глава региона попросил ведомство уже начинать готовиться к следующему 2020 году, так как в этом все прошло не так гладко, а жалобы от жителей проступают до сих пор, сообщает сайт Newsbash.ru.


— На будущее – вы проанализируйте эту ситуацию в министерстве, посоветуйтесь с главами и подумайте, как мы в следующем году будем запускать тепло. Как жизнь показала, такое быстрое принятие решений привело к тому, что все, о чем говорили, оказалось неправдой – системы залиты, опрессовка произведена. С этим смириться нельзя. Начинайте думать о следующей осени. Также надо подумать о ряде тренировочных мероприятий или испытательных. Когда температура будет падать, произвести первое включение. А если бы морозы встали? Когда 23 сентября начали включать, 24 сентября снег пошел. Я не очень высоко оцениваю деятельность глав муниципалитетов и министерства ЖКХ по подключению тепла, — заключил Радий Хабиров.

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