В Башкирии первыми от коронавируса будут прививаться врачи и учителя

Коронавирус в Башкирии | 15 сен 2020 | 10:48

Сегодня, 15 сентября, в правительстве республики состоялось оперативное совещание. Радий Хабиров традиционно начал встречу с обсуждения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. С докладом выступил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.







На 9 утра 15 сентября в Башкирии зарегистрировано 8254 случая COVID-19. Суточный прирост составил 31 человек, за неделю количество больных увеличилось на 210. В госпиталях остается 31 пациент, в их числе 2 тяжелобольных. Выписались за время пандемии 7722 человека, из них 56 за последние сутки. Выздоровели за неделю 541 пациентов. Всего выписались более 93% от общего числа инфицированных. Летальных случаев 31.

— Довольно много людей в нашей инфекционной больнице, — отметил Радий Хабиров. — Как только вакцина поступит, мне доложите. Там, наверное, есть очередность.

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Кроме того, Максим Забелин сообщил, что ведомство направило все необходимые документы для получения вакцины от COVID-19. Также уже подготовлены помещения для проведения вакцинации и места для хранения лекарства. Первые, кому будут сделаны уколы, это врачи и учителя.



