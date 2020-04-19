Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Депутаты Башкирии предложили заморозить стоимость оплаты услуг ЖКХ

Депутаты Башкирии предложили заморозить стоимость оплаты услуг ЖКХ

Рубрика: Общество / ЖКХ
Депутаты Башкирии предложили заморозить стоимость оплаты услуг ЖКХ

Руководитель фракции ЛДПР в Госсобрании Башкирии Вячеслав Рябов отправил запрос председателю Госкомитета по тарифам республики Светлане Бурдюк с предложением оставить индекс размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года, сообщает издание UFA.AIF.



«Сегодня многие потеряли работу, уменьшилась заработная плата, а кто-то и вовсе остался без средств к существованию, - пояснил Рябов. - Режим самоизоляции вынуждает граждан постоянно находиться дома, что в свою очередь влечет наибольший объем потребления коммунальных услуг, оплачивать которые необходимо ежемесячно. Для многих это увеличение материальной нагрузки, справиться с которой в таких условиях не каждому под силу».

В Башкирии на время карантина не будут начисляться пени за ЖКУ

Читайте также:

В Башкирии на время карантина не будут начисляться пени за ЖКУ
Распоряжением российского правительства от 29 октября 2019 г. № 2556-р, устанавливается максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ. Утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ с 1 июля 2020 года, в Башкирии он составит 3,6%. Это говорит  о предстоящем увеличении коммунальных платежей.
«Учитывая нестабильную экономическую обстановку и тяжелое материальное положение большинства жителей нашей республики, фракция ЛДПР просит оставить индекс размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года», - отметил депутат.
Напомним, в Башкирии во время режима самоизоляции, введенного с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, на контейнерных площадках стало накапливаться больше мусора.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa.aif.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии заметно выросли тарифы на коммунальные услуги
Общество
В Башкирии заметно выросли тарифы на коммунальные услуги
В Башкирии вырастут тарифы на различные виды коммунальных услуг
ЖКХ
В Башкирии вырастут тарифы на различные виды коммунальных услуг
В Башкирии утверждены предельные индексы платы за коммунальные услуги
Экономика
В Башкирии утверждены предельные индексы платы за коммунальные услуги
Госкомитет Башкирии опубликовал тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года
ЖКХ
Госкомитет Башкирии опубликовал тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года
Жителям Башкирии сделают перерасчет ЕДК расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
ЖКХ
Жителям Башкирии сделают перерасчет ЕДК расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
В Башкирии система оплаты за отопления останется без изменений
ЖКХ
В Башкирии система оплаты за отопления останется без изменений
Как получить субсидии на оплату коммунальных услуг в 2019 году в Башкортостане
Экономика
Как получить субсидии на оплату коммунальных услуг в 2019 году в Башкортостане
В Башкирии с 1 июля подорожают коммунальные услуги
Общество
В Башкирии с 1 июля подорожают коммунальные услуги
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: