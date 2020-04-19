Депутаты Башкирии предложили заморозить стоимость оплаты услуг ЖКХ

Руководитель фракции ЛДПР в Госсобрании Башкирии Вячеслав Рябов отправил запрос председателю Госкомитета по тарифам республики Светлане Бурдюк с предложением оставить индекс размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года, сообщает издание UFA.AIF.
«Сегодня многие потеряли работу, уменьшилась заработная плата, а кто-то и вовсе остался без средств к существованию, - пояснил Рябов. - Режим самоизоляции вынуждает граждан постоянно находиться дома, что в свою очередь влечет наибольший объем потребления коммунальных услуг, оплачивать которые необходимо ежемесячно. Для многих это увеличение материальной нагрузки, справиться с которой в таких условиях не каждому под силу».
Распоряжением российского правительства от 29 октября 2019 г. № 2556-р, устанавливается максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ. Утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ с 1 июля 2020 года, в Башкирии он составит 3,6%. Это говорит о предстоящем увеличении коммунальных платежей.
«Учитывая нестабильную экономическую обстановку и тяжелое материальное положение большинства жителей нашей республики, фракция ЛДПР просит оставить индекс размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года», - отметил депутат.
Напомним, в Башкирии во время режима самоизоляции, введенного с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, на контейнерных площадках стало накапливаться больше мусора. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram