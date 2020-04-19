Депутаты Башкирии предложили заморозить стоимость оплаты услуг ЖКХ

Руководитель фракции ЛДПР в Госсобрании Башкирии Вячеслав Рябов отправил запрос председателю Госкомитета по тарифам республики Светлане Бурдюк с предложением оставить индекс размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года, сообщает издание UFA.AIF.







«Сегодня многие потеряли работу, уменьшилась заработная плата, а кто-то и вовсе остался без средств к существованию, - пояснил Рябов. - Режим самоизоляции вынуждает граждан постоянно находиться дома, что в свою очередь влечет наибольший объем потребления коммунальных услуг, оплачивать которые необходимо ежемесячно. Для многих это увеличение материальной нагрузки, справиться с которой в таких условиях не каждому под силу».

«Учитывая нестабильную экономическую обстановку и тяжелое материальное положение большинства жителей нашей республики, фракция ЛДПР просит оставить индекс размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года», - отметил депутат.



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