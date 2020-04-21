В Башкирии объем мусора за время действия режима самоизоляции увеличился на 50-70%

В Башкирии в самоизоляции объём образования мусора увеличился на 50-70%, заявляют представители региональных операторов.



Люди, ушедшие на самоизоляцию, стали мусорить больше, а вот мусорные контейнеры на предприятиях, которые прекратили работу, стоят пустые. В таких случаях вывоз мусора приостанавливается, так же как и начисления за услугу, уточняют операторы.







Особо остро стоит вопрос собираемости платы граждан за вывоз ТКО. В апреле регоператоры собрали с жителей республики вполовину меньше, чем в марте. Влияние кризиса может еще более ухудшить платежную дисциплину, считают специалисты.









У регооператоров в сфере обращения с отходами увеличились расходы на бензин, также добавились и издержки на санитарную обработку техники и закупку дезинфицирующих средств для персонала.10 апреля премьер правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о помощи мусорным операторам в регионах. В общей сложности планируется выделить почти 9 млрд рублей. В течение 3 месяцев регоператоры будут получать 20% от своей выручки. На тарифах для населения эта помощь не скажется, деньги пойдут на компенсацию выпадающих доходов предприятий из-за режима самоизоляции в условиях коронавируса.

Тем временем, жители Башкортостана продолжают жаловаться на несвоевременно вывезенный мусор. Система «Инцидент-менеджмент» фиксирует большое количество обращений по этому поводу. Для отслеживания ситуации с вывозом бытового мусора в республике создана система мониторинга «RM: контейнерные площадки», куда поступают данные о работе региональных операторов по обращению с ТКО. Охват фотофиксацией и регистрацией фактов вывоза ТКО в настоящее время достиг 96%.





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