Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии объем мусора за время действия режима самоизоляции увеличился на 50-70%

В Башкирии объем мусора за время действия режима самоизоляции увеличился на 50-70%

Рубрика: Общество / ЖКХ
В Башкирии объем мусора за время действия режима самоизоляции увеличился на 50-70%

В Башкирии в самоизоляции объём образования мусора увеличился на 50-70%, заявляют представители региональных операторов.

Люди, ушедшие на самоизоляцию, стали мусорить больше, а вот мусорные контейнеры на предприятиях, которые прекратили работу, стоят пустые. В таких случаях вывоз мусора приостанавливается, так же как и начисления за услугу, уточняют операторы.



Особо остро стоит вопрос собираемости платы граждан за вывоз ТКО. В апреле регоператоры собрали с жителей республики вполовину меньше, чем в марте. Влияние кризиса может еще более ухудшить платежную дисциплину, считают специалисты.

Депутаты Башкирии предложили заморозить стоимость оплаты услуг ЖКХ

Читайте также:

Депутаты Башкирии предложили заморозить стоимость оплаты услуг ЖКХ
У регооператоров в сфере обращения с отходами увеличились расходы на бензин, также добавились и издержки на санитарную обработку техники и закупку дезинфицирующих средств для персонала.

10 апреля премьер правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о помощи мусорным операторам в регионах. В общей сложности планируется выделить почти 9 млрд рублей. В течение 3 месяцев регоператоры будут получать 20% от своей выручки. На тарифах для населения эта помощь не скажется, деньги пойдут на компенсацию выпадающих доходов предприятий из-за режима самоизоляции в условиях коронавируса.


Тем временем, жители Башкортостана продолжают жаловаться на несвоевременно вывезенный мусор. Система «Инцидент-менеджмент» фиксирует большое количество обращений по этому поводу. Для отслеживания ситуации с вывозом бытового мусора в республике создана система мониторинга «RM: контейнерные площадки», куда поступают данные о работе региональных операторов по обращению с ТКО. Охват фотофиксацией и регистрацией фактов вывоза ТКО в настоящее время достиг 96%.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ecology.bashkortostan.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также

Радий Хабиров поручил грамотно организовать вывоз мусора
ЖКХ
Радий Хабиров поручил грамотно организовать вывоз мусора
В России оплата за вывоз мусора будет осуществляться по фактическому объему накопленного мусора
ЖКХ
В России оплата за вывоз мусора будет осуществляться по фактическому объему накопленного мусора
В апреле Башкирию может ожидать мусорный коллапс
ЖКХ
В апреле Башкирию может ожидать мусорный коллапс
Собираемость платежей за вывоз ТКО в Башкирии составляет не более 30%
ЖКХ
Собираемость платежей за вывоз ТКО в Башкирии составляет не более 30%
В Башкирии цена за вывоз мусора составит 650,40 рубля за 1 кубометр с НДС
Экономика
В Башкирии цена за вывоз мусора составит 650,40 рубля за 1 кубометр с НДС
В Башкирии в период режима самоизоляции на 30% увеличилось количество мусора
ЖКХ
В Башкирии в период режима самоизоляции на 30% увеличилось количество мусора
Хабиров возмутился незаконным начислениям за вывоз ТКО в платежках
Политика
Хабиров возмутился незаконным начислениям за вывоз ТКО в платежках
Жители Башкирии гневно обсуждают тарифы на вывоз ТКО
Общество
Жители Башкирии гневно обсуждают тарифы на вывоз ТКО
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: