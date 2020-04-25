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В Башкирии жителей аварийных домов могут расселить раньше срока

Рубрика: Общество / ЖКХ
В Башкирии жителей аварийных домов могут расселить раньше срока

Перераспределить средства и перенести часть финансирования программы переселения с 2022 года на 2021-й предложил Фонд содействия реформированию ЖКХ.



О необходимости поддержать строительную отрасль ранее заявлял президент страны Владимир Путин. Одним из путей такой поддержки могло бы стать увеличение темпов расселения аварийного жилья. Но для этого нужно перенести финансирование на более ранние сроки, пояснили в фонде. Ряд регионов уже взял на себя обязательства досрочно переселить жителей аварийных домов, часть субъектов получила авансы на реализацию программы в 2021-2022 годах.

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Башкортостан вошел в число 24 регионов, которые, по данным на 1 апреля, перевыполнили показатели по расселению аварийного жилья. Республика имеет все шансы завершить программу переселения раньше установленного срока, если региону будут выделены дополнительные средства.

Напомним, что республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья рассчитана на 2019 – 2024 годы. На ее выполнение планируется направить в общей сумме 1,6 млрд рублей, из которых более 1,3 млрд - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. Работа идет в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»национального проекта «Жилье и городская среда».
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Источник: proural.info

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