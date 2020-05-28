"Мы работаем на них очень бережно": Хабиров о реставрации исторических зданий в Уфе

Уфа | 28 май 2020 | 11:53

Глава Башкирии Радий Хабиров на личных страницах в соцсетях рассказал о старте реставрации фасадов исторических зданий в Орджоникидзевском районе Уфы.





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«В Черниковке начали капитально ремонтировать фасады исторических зданий, которые хорошо знакомы каждому уфимцу. Обновляем две жилые восьмиэтажки на улице Первомайской (бывшая ул. Сталина). Они построены в 1954 и 1957 годах, спроектировали их ленинградские архитекторы. Это первые в городе высотки. В этом году планируем отреставрировать балконы, восстановить все декоративные элементы сталинского ампира - лепнину, балюстрады. Дома - памятники архитектуры 20 века, поэтому мы работаем на них очень бережно», - написал он.