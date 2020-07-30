В России с 2021 года упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
| 30 июл 2020 | 21:50
С 2021 года в России упростят правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ. Об этом сообщил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.
- Правительство упростит условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию, - сообщил премьер-министр на заседании правительства в четверг.
Михаил Мишустин отметил, что соответствующее постановление уже готово. Людям не придётся ходить по инстанциям и кабинетам. Всю необходимую информацию по этому вопросу будет собирать уполномоченный орган. Будет применяться единая система межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем. Читать дальше...