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В России с 2021 года упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

В России с 2021 года упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

| 30 июл 2020 | 21:50

С 2021 года в России упростят правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ. Об этом сообщил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.



- Правительство упростит условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. С начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию, - сообщил премьер-министр на заседании правительства в четверг.

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Михаил Мишустин отметил, что соответствующее постановление уже готово. Людям не придётся ходить по инстанциям и кабинетам. Всю необходимую информацию по этому вопросу будет собирать уполномоченный орган. Будет применяться единая система межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем.
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Источник: i-gazeta.com
Фото: newsbash.ru

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