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В Башкирии изменится порядок получения компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг

В Башкирии изменится порядок получения компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг

| 22 июл 2020 | 17:35

Минтруда Башкирии сообщил об изменении порядка начисления ЕДК на оплату жилищно-коммунальных услуг льготной категории граждан.



В ведомстве рассказали, что с сентября нынешнего года каждому домовладельцу планируют начислять "свои" суммы, которые будут рассчитываться по факту полученных ЖКУ и начисленных платежей. Это будет ЕДК на оплату коммунальных услуг за месяц июль, поскольку в Башкирии данный порядок введен с 1 июля. Такое требование федерального закона.

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Кроме того, данная выплата будет начисляться в том случае, если у плательщика отсутствует задолженность. Ранее, в ведомстве поясняли, что размер оплаты из региональных стандартов стоимости ЖКУ. Прежний размер ЕДК льготники получат в июле и августе.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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