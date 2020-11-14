Жители Белорецка вторые сутки не получают тепло из-за коммунальной аварии

Белорецкий район | 14 ноя 2020 | 12:10

Как рассказали жители Белорецка, они продолжают жаловаться на отсутствие отопления в своих домах. Об этом жильцы сообщили на личной странице глава Белорецкого района сегодня, 14 ноября.



— Крупской, 46, батареи лед, — пожаловалась Елена Щепарева.







Также накануне ночью еще одна жительница возмущалась из-за отсутствия тепла в доме.

— Вы пишите, что 13:30 аварийные работы закончены, тогда почему у нас на Крупской, 47 до сих пор нет тепла — 23:56. 13 ноября? Ночь. Через 4 мин — 14 ноября! На улице мороз! 18 сентября при подаче тепла случилась беда, во многих квартирах потекли батареи, а что сейчас ожидать? Мороз, и батареи у нас уже почти сутки пустые и холодные! Что будет? Опять ведь никто вину на себя не возьмет, и ремонт только за счет жильцов. Ну и самое главное — ночь! Мороз! Где обещанное тепло???? — возмущается местная жительница Галина Виденеева.

— Спасибо горожанам за понимание, службам — за оперативную работу. В 13:30 аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке магистрального теплопровода были завершены. Сейчас идет заполнение системы теплоснабжения, какое-то время понадобится, чтобы трубы нагрелись, потерпите еще немного, — сообщил Иванюта.









А между тем накануне глава Белорецкого района сообщал о том, что ремонтные работы завершены, и обещал горожанам, что в ближайшее время оно начнет поступать в дома.

Специалист горячей линии при администрации города Белорецк Марина Савельева прокомментировала ситуацию.

— Вчера в 13:30 были завершены работы на поврежденном участке, и начали производить заполнение систем теплоснабжения. Дело в том, что сейчас происходит перезапуск системы, как при начале отопительного сезона. Был полный слив воды из системы теплоснабжения, из-за этого возникли воздушные пробки. Мы работаем с управляющими компаниями с утра. Они все работают сегодня и завтра в авральном режиме, все слесаря, сантехники и директора компаний ходят по всем домам и заявкам, спускают воздух и проверяют систему теплоснабжения. Работы идут, люди спокойно реагируют, иногда, конечно, жалуются, но когда им объясняешь, начинают понимать. Надеемся, что сегодня в течение дня теплоснабжение будет восстановлено, — рассказала Савельева.

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Фото: управление МЧС по Башкирии