Уфа | 11 янв 2021 | 11:06

Со вчерашнего дня, 10 января, БашРТС начало начислять пени и штрафы должникам за отопление и горячую воду, сообщает Ufa1.



Как отмечает издание, санкции за просрочку платежей были отменены в прошлом году властями из-за пандемии коронавируса. Действие постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 года прекратило свое действие 31 декабря 2020 года.







БашРТС в свою очередь призвало жителей Башкирии оплачивать счета за тепло и горячую воду до 10-го числа каждого месяца.



Напомним, в новогодние праздники особенно остро встал вопрос о высоких платежах за услуги ЖКХ. На сегодняшнем оперативном совещании глава республики Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации и предоставить отчет о поделанной работе.





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