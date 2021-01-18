В Башкирии с 1 февраля вырастет плата за вывоз мусора: тарифы

| 18 янв 2021 | 16:14

В Башкирии плата за вывоз твердых коммунальных отходов повысится не с января, а с 1 февраля. Такое решение принял премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в ходе совещания по вопросам работы системы обращения с ТКО. После того, как выяснилось, что регоператоры не информировали население о причинах удорожания услуг, глава регионального кабмина распорядился провести эту работу и повышать тариф со следующего месяца. Также премьер поручил продумать систему льгот для незащищенных слоев населения.







Кроме того, правительство и регоператоры договорились не повышать плату жителям отдаленных поселков, откуда мусор вывозится не каждый день, а раз в неделю — они по-прежнему будут платить 55 руб. с человека в месяц.



Повышение было запланировано с января 2021 года в связи с необходимостью выполнить цели национальной программы: строить полигоны для складирования ТКО, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие предприятия, переходить на раздельный сбор мусора.



Регоператоры построят семь площадок хранения ТКО: в Балтачевском, Дюртюлинском, Благовещенском, Давлекановском, Мелеузовском, Баймакском Краснокамском районах. Кроме этого, есть потребность в полигонах в Караидельском, Белокатайском, Белорецком, Миякинском, Зианчуринском районах.



На данный момент Минэкологии утвердило три инвестиционные программы операторов: «Экология Т» на сумму 138,6 млн руб., «Управление отходами Мелеуз» на сумму 159,1 млн руб., МУП «Спецавтохозяйство» на сумму 371,6 млн руб..

Этим компаниям разрешено поднять тарифы, сказал министр, они будут проработаны вместе с Госкомитетом по тарифам.

Предполагается, что с 1 февраля для клиентов «САХ» будет установлена плата 75 руб. в месяц с жителя МКД и 76,17 руб. – с жителя ИЖС.



«Эко-Сити» (Стерлитамак, Салават, Кумертау, Сибай и 18 районов) — поднимает до 94,63 руб. для МКД и 96,1 руб. для ИЖС.



«Экология-Т» (Октябрьский, Туймазы и 10 районов) — до 95,35 руб. для МКД и 96,85 руб. для ИЖС.



Решение вопроса о повышении платы для клиентов ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (Нефтекамск, Агидель и 12 районов) отложено до марта. Предварительно, планируются следующие тарифы — 94,47 руб. для МКД и 95,95 руб. для ИЖС. Для Межгорья — 104,42 руб. (только МКД).

«В случае, если периодичность вывоза мусора из населенного пункта составит реже одного раза в три дня, размер платы для жителей за этот месяц будет 55 рублей», — пояснили в ведомстве. Для уточнения графиков вывоза отходов в населенных пунктах республики жители могут обращаться в Минэкологии и к региональным операторам.









До 2021 года в Башкирии были одни из самых низких тарифов по России (55 – 75 руб.). Их минимальный уровень волевым решением установил глава Башкирии Радий Хабиров, отмечая, что другие цены до отладки нормальной работы системы не обоснованы. Но теперь такие низкие тарифы не дают регоператорам возможности развиваться.

Весь мусор должен обрабатываться, но сортировку в 2020 году прошло только около 26% отходов, сообщили в Минэкологии. Почти половина мусоросортировочных комплексов работали с загрузкой в 30%. Доля утилизации мусора должна составлять порядка 50%, чтобы захоранивались не более половины собранных отходов. В минувшем году было утилизовано только 2% ТКО.





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