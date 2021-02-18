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Жильцы двух многоэтажек в Уфе платили за отопление 2 тысяч квадратов коммерческих помещений

Жильцы двух многоэтажек в Уфе платили за отопление 2 тысяч квадратов коммерческих помещений

Уфа | 18 фев 2021 | 10:13

Проверка правильности начислений платежей за тепло выявляет все больше фактов, когда жители многоквартирных домов платят за отопление коммерческих помещений, которые предприниматели незаконно включают в категорию общедомового имущества.

К примеру, в многоквартирных домах на проспекте Октября, № 65 и 44 была обнаружена коммерческая организация площадью 2862 квадратных метра, которая, как выяснилось, принадлежит частному предпринимателю. Часть ее помещений общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров была отнесена к категории мест общего пользования, а за их отопление несколько лет платили жильцы. В результате проверки сумма перерасчета за три последних года составила порядка 20 тысяч рублей на каждую квартиру.


Для решения подобных проблем в Башкирии будет проведена инвентаризация площадей жилищного фонда Башкирии, на что потребуется около 170 миллионов рублей.

«За годы, когда инвентаризация не велась, а процесс учета был отдан в частные руки, информация по отапливаемым площадям стала попадать в ресурсоснабжающие и управляющие компании из разных источников и в итоге сильно разнится, — пояснил заместитель министра ЖКХ РБ Марат Шангареев. — Кроме того, механизм, обязывающий самих участников рынка подавать информацию об изменениях метражей, переделках или смене назначения своих помещений не налажен и не работает».

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В первую очередь инвентаризация будет проводиться в домах с проблемами по начислениям платы за отопление, где одной из причин ошибок может быть не верно указанные площадь и назначение внутренних помещений.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: newsbash.ru

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