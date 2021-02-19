Жильцы одной из многоэтажек в Уфе переплатили за отопление почти 7 млн рублей

Уфа | 19 фев 2021 | 14:05

Жильцы девятиэтажки по проспекту Октября, 65 в Уфе за три года переплатили за отопление 6,88 млн рублей. В этом доме насчитывается 288 квартир, то есть на каждую приходится 23,9 тысячи рублей излишних начислений за тепло. Об этом стало известно во время проверки соответствия фактических жилплощадей с данными ресурсоснабжающей компании «БашРТС».







На заседании профильной рабочей группы башкирского парламента было заявлено, что деньги за переплату будут возвращены жильцам.



Как отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, в данном случае излишние начисления появились из-за того, что «в платежку гражданам включались коммерческие площади». «Это совершенно недопустимо», – прокомментировал парламентарий.

– В настоящее время ведется разработка методических рекомендаций для всех управляющих компаний по сверке площадей. Важно организовать эту работу системно и повсеместно, чтобы жители республики не платили за то, что им не принадлежит и чем они не пользуются, – добавил Толкачев.

Он отметил, что еще одной важной причиной переплаты становится состояние узлов учета тепла. Однако эта проблема распространяется не только на Башкирию, но и вообще на всю Россию, поэтому решать ее нужно на федеральном уровне.





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