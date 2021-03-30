В Уфе жители дома платили за отопление института

Уфа | 30 мар 2021 | 21:31

В Уфе продолжается проверка общедомовых приборов учета теплоэнергии. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас проверено более трех тысяч многоквартирных домов.







Так, в доме № 7/2 по улице Сергея Вострецова в зимний период начислялись большие суммы по центральному отоплению. В ходе проверки было обнаружено, что площадь помещения по данным БашРТС не сходится с фактической площадью.



Как пояснил заместитель директора УЖХ Калининского района Уфы Александр Кульцук, согласно выписке из Росреестра, первые три этажа этого девятиэтажного дома занимает Уральский экологический научно-производственный институт. Учреждение не в полном объеме заключило договора с БашРТС, поэтому ресурсоснабжающая организация выставляла счета за отопление этих трех этажей жителям дома.

В БашРТС свяжутся с институтом, проведут проверку помещений и в полном объеме обяжут заключить договоры.





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Фото: newsbash.ru