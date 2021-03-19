В Белорецке по жалобе жителей уволили руководителя тепловых сетей

| 19 мар 2021 | 15:32

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта прокомментировал возмущение местных жителей, которые, по его словам, «засыпали надзорные органы и социальные сети жалобами» из-за счетов за отопление.





Руководитель района отметил, что претензии звучали в основном к главной городской теплоснабжающей организации - ООО «Белорецкие тепловые сети». По его словам, из-за сложившейся ситуации расторгнут трудовой договор с руководителем предприятия.

«2 марта комиссия администрации района и учредитель предприятия начали проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «БТС». С этого дня трудовой договор с руководителем предприятия Евгением Михайловым был расторгнут. Исполняющим обязанности директора ООО «БТС» назначен Ильяс Мухамедьянов. В его обязанности также входит ведение плановой проверки предприятия», – заявил Иванюта.

Глава района также отметил, что нарушения уже выявлены. После завершения проверки все материалы передадут в правоохранительные органы для правовой оценки руководства предприятия.





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Фото: fb.ru