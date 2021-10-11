В России стоимость капремонта вырастет на 25%
12:32, 11 окт 2021
С 1 января 2022 года плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах увеличится на 25%. Соответствующее постановление, подписанное российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.
Как объясняется в документе, причина повышения цен — подорожание стройматериалов. Согласно постановлению, цена договора может быть увеличена не более чем на четверть при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Помимо этого плата не должна превышать общий объем средств, которые региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта.
— Cоглашение об увеличении цены договора заключается после представления подрядной организацией заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, подтверждающего увеличение цены договора, — говорится в постановлении.
В Минстрое при этом отметили, что постановление касается только госконтрактов и не приведет к росту взносов граждан на капитальный ремонт.
Кстати, с предложением повысить цены на капремонт в июле 2021 года выступил тот же Минстрой. В ведомстве допускали увеличение стоимости на 25% без проведения дополнительных конкурсов и аукционов.
Читайте также:Жители Башкирии возмущены первыми счетами за отопление