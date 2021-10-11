В России стоимость капремонта вырастет на 25%

12:32, 11 окт 2021

С 1 января 2022 года плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах увеличится на 25%. Соответствующее постановление, подписанное российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.







Как объясняется в документе, причина повышения цен — подорожание стройматериалов. Согласно постановлению, цена договора может быть увеличена не более чем на четверть при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Помимо этого плата не должна превышать общий объем средств, которые региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта.



— Cоглашение об увеличении цены договора заключается после представления подрядной организацией заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, подтверждающего увеличение цены договора, — говорится в постановлении.

В Минстрое при этом отметили, что постановление касается только госконтрактов и не приведет к росту взносов граждан на капитальный ремонт.

— Отмечу, что эта мера касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами, — заявила статс-секретарь — заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Светлана Иванова. — Изменение цен на строительные материалы напрямую отражается на итоговой цене капитального ремонта. Поэтому для того, чтобы не допустить срыва уже заключенных контрактов и соблюсти утвержденный график работ в домах, постановление № 1667 разрешает изменять цену контракта по капитальному ремонту до 25% при условии обязательного подтверждения необходимости корректировок экспертизой. Такое увеличение должно быть не выше предельной стоимости капитального ремонта, установленной в регионе, и не влечет увеличения платы для граждан за капитальный ремонт.



Кстати, с предложением повысить цены на капремонт в июле 2021 года выступил тот же Минстрой. В ведомстве допускали увеличение стоимости на 25% без проведения дополнительных конкурсов и аукционов.

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