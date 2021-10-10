Жители Башкирии возмущены первыми счетами за отопление

10:34, 10 окт 2021

Жители Башкирии жалуются на первые в сезоне счета за отопление. Обращения разгневанных людей можно обнаружить на многих электронных ресурсах региональных властей.







Жительница Уфа в своей публикации в электронной приемной органов власти Башкирии пишет, что жильцы ее дома написали коллективное обращение о подаче отопление с 1 октября, чтобы избежать начислений за сентябрь.





– И что я вижу? У меня стоит платёж почти три тысячи рублей. За что вообще производилось начисление? Смена произведена на такие «тарифы» по Вашему решению, а не решению народа Какими нормативными актами могут регламентировать , что Вы не разбираетесь с начислениями, а оставляете все как есть. Платить каким образом нужно, когда зарплаты скоро на еду даже хватать перестанет? – задается вопросом уфимка.

Читайте также: В Башкирии требуют отставки министра ЖКХ Алана Марзаева

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram