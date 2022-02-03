В Башкирии из-за коммунальной аварии без воды остались 2,5 тысячи домов

20:34, 03 фев 2022

В МЧС по Башкирии сообщили, что сегодня, 3 февраля, в селе Новобелокатай Белокатайского района прорвало магистральную трубу холодного водоснабжения. В настоящий момент планируется отключить воду в 2497 жилых домах и в ряде социальных учреждений.







«Для слива воды и проведения ремонтных работ планируется отключение подачи воды в 2497 жилых домах с количеством проживающих 7156 человек, из них 2782 ребенка. Также водоснабжение будет прекращено в социально-значимых объектах: СОШ № 1, СОШ №2 (карантин во всей школе), 5 детских садах, 1 Центральной Районной Больнице, 1 Доме Культуры», – передали в МЧС.



Уточняется, что сливать воду с трубопровода начнут в 20:00. Ориентировочно завершить ремонт планируется 4 февраля в 14:00.

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