В Башкортостане смытая в унитаз куртка привела к крупной коммунальной аварии
20:34, 15 фев 2023
В башкирском городе Учалы смытые в унитаз куртка, тряпки и салфетки стали причиной крупной коммунальной аварии. Местные службы устраняли сложный засор в канализации на протяжении четырех дней – с 7 по 10 февраля. Об этом сообщил «Учалыводоканал».
– Аварийная бригада извлекала 14 ведер недопустимых бытовых отходов. Были извлечены тряпки, салфетки, резиновый патрубок, куртка, – рассказали на предприятии.
Там добавили, что из-за неправомерных действий жильцов в канализационный стояк стабильно попадают предметы личной гигиены, тряпка, бумага, вещи, пищевые отходы и строительный мусор. Все это приводит к засорам и затоплениям стоков колодцев и подвалов.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Учалах мужчина попал под колеса самосвала.