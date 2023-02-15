В Башкортостане смытая в унитаз куртка привела к крупной коммунальной аварии

20:34, 15 фев 2023

В башкирском городе Учалы смытые в унитаз куртка, тряпки и салфетки стали причиной крупной коммунальной аварии. Местные службы устраняли сложный засор в канализации на протяжении четырех дней – с 7 по 10 февраля. Об этом сообщил «Учалыводоканал».







– Аварийная бригада извлекала 14 ведер недопустимых бытовых отходов. Были извлечены тряпки, салфетки, резиновый патрубок, куртка, – рассказали на предприятии.





Там добавили, что из-за неправомерных действий жильцов в канализационный стояк стабильно попадают предметы личной гигиены, тряпка, бумага, вещи, пищевые отходы и строительный мусор. Все это приводит к засорам и затоплениям стоков колодцев и подвалов.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Учалах мужчина попал под колеса самосвала.

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Фото: МУП "Учалыводоканал" МР Учалинский район РБ