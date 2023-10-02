Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » ЖКХ в Башкирии »
logtype

В Башкирии отопление в больницах, детсадах и школах включат 3 октября

В Башкирии отопление в больницах, детсадах и школах включат 3 октября

14:26, 02 окт 2023

Начиная со вторника, 3 октября, в республике Башкортостан в социальные учреждения дадут тепло. Информацию об этом передал и.о. министра ЖКХ по РБ Юрий Палтусов.
«На данный момент уже двадцать муниципальных районов включили отопление в больницах, детсадах и школах: всего 3315 объектов. Принимая во внимание существенные колебания температур в течение суток, когда ночью в некоторых местах температура составляет до +1°C, предлагаю начать координированное включение отопления в детские сады, школы и больницы с 3 октября», - сказал чиновник.
Жители Башкирии могут получить «скидку» на оплату ЖКУ

Читайте также:

Жители Башкирии могут получить «скидку» на оплату ЖКУ

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный
Теги: ЖКХ отопление
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok