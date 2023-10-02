В Башкирии отопление в больницах, детсадах и школах включат 3 октября

14:26, 02 окт 2023

«На данный момент уже двадцать муниципальных районов включили отопление в больницах, детсадах и школах: всего 3315 объектов. Принимая во внимание существенные колебания температур в течение суток, когда ночью в некоторых местах температура составляет до +1°C, предлагаю начать координированное включение отопления в детские сады, школы и больницы с 3 октября», - сказал чиновник.

Начиная со вторника, 3 октября, в республике Башкортостан в социальные учреждения дадут тепло. Информацию об этом передал и.о. министра ЖКХ по РБ Юрий Палтусов.

Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.

Автор: Семен Подгорный