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Жители Уфы обсудили проблемы ЖКХ на форуме "Управдом"

Добавлено: 07.02.19
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Рубрика: Общество / ЖКХ
Теги: Уфа
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Жители Уфы обсудили проблемы ЖКХ на форуме "Управдом"

Более 200 активных жителей Октябрьского района Уфы обсудили самые актуальные вопросы жилищно-коммунальной сферы.

В работе форума приняли активное участие жители, председатели советов МКД, а также представители управляющих компаний, городского центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, НОФ "Региональный оператор", структурных подразделений Администрации Уфы  и Администрации Октябрьского района.  Вел форум глава Администрации Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов.

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Роберт Ахунов рассказал, какие программы благоустройства были реализованы в районе в прошлом году.  Так, в Октябрьском районе удалось отремонтировать 29 дворов, 14 улиц, 74 многоквартирных дома. По программе поддержки местных инициатив в Нагаево  благоустроены 10 километров дорог.  Много внимания уделялось зонам отдыха  шаговой  доступности. Поменяли свой внешний облик сквер рядом с домом №44 по улице 50 лет СССР, сквер им. Николая Ковалева. Продолжаются работы по созданию сквера по ул. Р. Зорге, 44.

Председатель городского Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального  хозяйства Рим Булатов подробно рассказал о программе комплексного ремонта подъездов. Предварительный список подъездов домов, требующих первоочередного ремонта, размещен на официальном сайте Администрации Уфы. Сейчас жители совместно с управляющими компаниями проводят собрания и определяются с перечнем работ.

На актуальные вопросы жителей отвечал и первый заместитель генерального директора НОФ "Региональный оператор" Павел Сафонов. По его словам, в текущем году за средства  фонда в Октябрьском районе отремонтируют 84 дома. В восьми домах работы уже начаты.

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