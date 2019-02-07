Жители Уфы обсудили проблемы ЖКХ на форуме "Управдом"

Более 200 активных жителей Октябрьского района Уфы обсудили самые актуальные вопросы жилищно-коммунальной сферы.



В работе форума приняли активное участие жители, председатели советов МКД, а также представители управляющих компаний, городского центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, НОФ "Региональный оператор", структурных подразделений Администрации Уфы и Администрации Октябрьского района. Вел форум глава Администрации Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов.



Роберт Ахунов рассказал, какие программы благоустройства были реализованы в районе в прошлом году. Так, в Октябрьском районе удалось отремонтировать 29 дворов, 14 улиц, 74 многоквартирных дома. По программе поддержки местных инициатив в Нагаево благоустроены 10 километров дорог. Много внимания уделялось зонам отдыха шаговой доступности. Поменяли свой внешний облик сквер рядом с домом №44 по улице 50 лет СССР, сквер им. Николая Ковалева. Продолжаются работы по созданию сквера по ул. Р. Зорге, 44.Председатель городского Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Рим Булатов подробно рассказал о программе комплексного ремонта подъездов. Предварительный список подъездов домов, требующих первоочередного ремонта, размещен на официальном сайте Администрации Уфы. Сейчас жители совместно с управляющими компаниями проводят собрания и определяются с перечнем работ.На актуальные вопросы жителей отвечал и первый заместитель генерального директора НОФ "Региональный оператор" Павел Сафонов. По его словам, в текущем году за средства фонда в Октябрьском районе отремонтируют 84 дома. В восьми домах работы уже начаты.