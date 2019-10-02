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Почему "груз 200" так называется

Добавлено: 02.10.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Это интересно
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Почему "груз 200" так называется

Что и почему называют "груз 200"? Откуда появилось обозначение "груз 200" и почему так говорят? Формулировку "Груз 200" многие впервые услышали во время начала проката одноименного фильма Алексея Балабанова. Тогда в Интернет поднялась волна рассуждений, откуда взялось такое обозначение и почему груз называют "груз 200"?


Груз 200 — термин, обозначающий транспортировку погибших людей в специальном герметичном контейнере (запаянный цинковый гроб) до места захоронения. Цифровое обозначение груза соответствует номеру типовой формы (№ 200) документа, сопровождавшего труп. Название вошло в обиход после войны в Афганистане. В армии существует жаргонное выражение "сдвухсотился", что означает гибель человека.

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Для раненого — форма № 300. Груз 300 — военный термин, обозначающий транспортировку раненого солдата, вывозимого из мест боевых действий. Название вошло в обиход после войны в Афганистане. При перевозке раненого заполнялась форма документа № 300 (типовой бланк). Отсюда и название "груз 300". В обиходе военные говорят - "трехсотый", то есть раненый. В радиопереговорах к термину обычно добавляется тяжесть ранения. К примеру: "У нас трехсотый. Тяжелый" - обозначает тяжело раненого человека.

Груз 700 — обозначение транспортировки денежных средств.

Груз 100 - обозначение груза с боеприпасами.

Фактически термин "груз 200" вошёл в обиход во время военного конфликта в Афганистане после принятия Руководства по оформлению воинских перевозок в Министерстве обороны и расчетам за них, утверждённого Приказом Министра обороны СССР от 08.10.1984 № 200 «О введении в действие Руководства по оформлению воинских перевозок в Министерстве обороны и расчетам за них». В документе указывалось, что при перевозке погибшего военнослужащего на гроб с телом должен быть выдан багажный талон на 200 кг груза если перевозка осуществлялась авиацией, и на 300 кг если гроб перевозился по железной дороге.

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