Диета на йогуртах: эффективный и безопасный метод похудения

Борьба с лишним весом — одна из актуальных тем, волнующих представителей обоих полов. Всем известно, насколько важно правильно питаться: существует большое количество различных диет, рассчитанных на быстрое похудение или же на долгосрочную перспективу. Каждый сам для себя выбирает способ снижения веса, но диетологи не советуют отдавать предпочтение экстремальным диетам, чтобы не подвергать своё здоровье риску.





Специалисты рассказали, как похудеть с помощью диеты на йогуртах. Отмечается, что такой метод является одним из самых эффективных и в то же время безопасных. Этот кисломолочный продукт способен положительно влиять на обмен веществ, отсюда и эффект. Кроме того, укрепляется иммунитет и улучшается микрофлора кишечника.

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Фото: pixabay

Так, необходимо употреблять по 500 грамм йогурта ежедневно, разделив на пять порций. Также в рацион нужно включить минимум 400 грамм таких фруктов, как грейпфрут, киви, ананас, а также груши, яблоки, алыча, гранат, лимон, апельсин, различные ягоды. На завтрак лучше всего сделать свежевыжатый сок, а на обед можно съесть 100 грамм отварного мяса и салат с большим количеством свежих овощей. На ужин – тушёные овощи, йогурт с фруктами. Не забывайте выпивать в день минимум 1,5 литра воды. Из напитков можно пить несладкий зелёный или чёрный чай.Такую диету на йогуртах можно соблюдать в течение 2-х недель, а затем дать организму отдохнуть неделю и повторить процесс. Обращаем ваше внимание на то, что имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста!