"Красная диета" для похудения: сбрасываем килограммы по цвету

Психологи совместно с учёными составили диету, состоящую из продуктов красного цвета: черешни, яблок, томатов, гранатов, говядины и красной рыбы, и даже красного вина. По словам психолога Дэвида Бродмэна, красные цвета в пище оказывают успокаивающее действие и поднимают настроение. В свою очередь вырабатываемые организмом эндорфины и стероиды с тестостероном помогают лучше усваивать пищу, что способствует похудению.





Учёные Брандебургского университета, в рамках исследования, собрали 5 групп из 50 добровольцев в общей сложности, желающих похудеть. Участникам каждой группы давали продукты лишь одного цвета: красного, зелёного, синего, белого или жёлтого. В итоге участники эксперимента, которые придерживались «красной диеты», за 2 недели сбросили в среднем по 5 килограмм лишнего веса.

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Фото: pixabay.com

Отмечается, что для того, чтобы похудеть, необходимо комбинировать различные продукты красного цвета на протяжении всего периода диеты. Диетологи говорят, что такой способ даёт хорошие результаты и не оказывает негативного влияние на здоровье человека. Однако перед началом подобного эксперимента, всё же следует обратиться к специалисту (врачу), имеются противопоказания!